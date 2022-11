Napoli Scampia, spaccio nella vela gialla: 45enne arrestata dai carabinieri Sequestrate dosi di cocaina, crack, eroina e cobret

I carabinieri della stazione di Scampia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio una 45enne del posto già nota alle forze dell’ordine.



Durante una perquisizione nella vela gialla è stata trovata in possesso di 10 dosi di cocaina, 37 di crack, una di eroina e 8 di cobret. Non solo droga, anche contante ritenuto provento illecito: 130 euro in banconote di piccolo taglio. La 45enne è stata portata in carcere a Pozzuoli, in attesa di giudizio.