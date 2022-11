Spaccio a due passi dalla metro di Piazza Cavour a Napoli: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 46enne

Smerciava eroina a pochi passi dall’ingresso della stazione metro di Piazza Cavour. Fattah Krawa, 46enne di origini marocchine e già noto alle ffoo è finito in manette, arrestato dai carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella.



Ha ceduto una dose di eroina ad un “cliente” del posto, a pochi passi dall’ingresso della metro di Piazza Cavour. 5,35 grammi il quantitativo recuperato e sequestrato. Con la droga anche 20 euro ritenuti provento illecito. L’arrestato è finito in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Il cliente è stato segnalato alla Prefettura.