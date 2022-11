Furto in un'auto parcheggiata: due persone arrestate dai carabinieri Intervento lampo dei carabinieri delle stazioni di Somma Vesuviana e Pomigliano d’Arco

I carabinieri delle stazioni di Somma Vesuviana e Pomigliano d’Arco hanno arrestato per furto aggravato due persone. Sono state sorprese in via fosso dei leoni mentre portavano via da un’auto in sosta oggetti ed effetti personali del proprietario.

Non hanno fatto in tempo a fuggire che i militari li hanno fermati e arrestati. Sono ora ristretti in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima.