Tragedia Ischia: il cordoglio della politica. "Il Governo farà la sua parte" Solidarietà bipartisan ma anche la richiesta di maggiore attenzione e prevenzione per il territorio

Si susseguono le reazioni e il cordoglio del mondo della politica di fronte alla tragedia di Casamicciola.

Gasparri

"Il Governo sta seguendo queste prime fasi di soccorso con molta attenzione e il Parlamento prenderà subito ogni iniziativa necessaria per non lasciare soli i cittadini". Lo dichiara il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri.

Zangrillo

Assisto sgomento alle drammatiche immagini della alluvione che ha colpito l'isola le parole del ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo. Questa tragedia ci ricorda, ancora una volta, l'importanza di salvaguardare i nostri territori,

Fitto

Ora il pensiero e le preghiere vanno ai morti e alle loro famiglie. Ma subito dopo si dovranno mettere in sicurezza i territori che sono a rischio idrogeologico, con tempi e procedure completamente diverse dal passato". Questo il pensiero del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto

Gli fa eco il vice-capogruppo alla camera di noi moderati Pino Bicchielli l'impegno sulla prevenzione che non sia più solo retorico ma concreto e fattivo".

"Una preghiera per le tante famiglie che stanno soffrendo in questo momento e che hanno perso tutto. È quella che rivolge Michele Schiano di Visconti, deputato di Fratelli di italia.

Per i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Cammarano, Ciampi e Saiello. La tutela del territorio non può continuare ad essere solo uno slogan mentre si propongono norme che favoriscono il consumo di suolo e non la sua manutenzione"

Anche roma è vicina alle famiglie, ai sindaci e a tutta la comunità di Ischia. Tragedie come questa richiamano tutti all'urgenza di intervenire sui cambiamenti climatici per la cura del territorio". A scriverlo su twitter il sindaco Roberto Gualtieri. E infine di ennesima tragedia annunciata parlano i sindacati.