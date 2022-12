Forcella: rimozione forzata di veicoli abbandonati lungo le strade In azione i Nibbio e la polizia municipale

I Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e il personale della polizia municipale nucleo veicoli abbandonati hanno effettuato controlli nelle piazze Calenda e Crocelle ai Mannesi, in via Giudecca Vecchia, in vico Scassacocchi, vico Rocci e vico Grotta della Marra.

Nel corso dell’attività sono stati rimossi 7 motoveicoli e 22 autovetture poiché trovati in stato di abbandono e privi di copertura assicurativa; inoltre, sono stati rimossi 15 paletti in metallo abusivamente installati sul suolo pubblico.