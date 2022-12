Colpisce i passanti con una mazza e tira sassi ai carabinieri: arrestato Un 28enne di origine ghanese: ha tirato un sasso alla testa a un militare, ferendolo

Mazza in pugno colpisce pedoni e auto in via Corigliano a Villaricca, in provincia di NAPOLI, poi ferisce i carabinieri. In manette è finito un 28enne di origini ghanesi, Salifu Baba. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono riusciti a disarmarlo dopo una violenta colluttazione. L'uomo è riuscito comunque a fuggire, scagliando una grossa pietra contro uno dei militari, colpendolo alla testa. Poi ha continuato a lanciare altre pietre, colpendo ancora i militari. I militari sono riusciti a bloccarlo con il taser. Il 28enne è così finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio. Per i militari ferite ritenute guaribili in 7 giorni.