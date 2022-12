Rapinatori in gioielleria entrano da un cunicolo: spari e panico Sono fuggiti col bottino da quantificare. In testa avevano caschi da minatore

Rapina presso una nota gioielleria di Qualiano. Questa mattina i Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in via Giuseppe Di Vittorio per un allarme rapina. Ignoti si sarebbero introdotti dall’interno del negozio di preziosi attraverso un cunicolo. Sono stati esplosi anche dei colpi d’arma da fuoco, ma non risulta nessun ferito. Presenti in quel momento i dipendenti, la titolare e la figlioletta di tre anni. Tutto è accaduto attorno alle 9.15, quando la banda è sbucata dopo aver scavato un cunicolo: in testa, i rapinatori avevano ancora i caschi tipici da minatore.

I rapinatori hanno fatto irruzione e hanno preso tutto il possibile, per poi scappare con il bottino. Momenti di panico all'internodella gioielleria. Il bottino non è ancora stato quantificato, gli inquirenti cercano indizi nelle immagini di videosorveglianza del locale e della zona.