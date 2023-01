Somma Vesuviana, edificio pericolante: disposto lo sgombero di alcune famiglie Ordinanza del sindaco Salvatore Di Sarno

“I nuclei familiari domiciliati in un edificio, in Via Pomintella, preoccupati da un boato avevano chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco giunti poi sul posto. Sul luogo mi sono recato di persona. Questa mattina, ricevuta la relazione del comando provinciale dei vigili del fuoco ho firmato l’ordinanza per interdizione e inaccessibilità completa del fabbricato in via Pomintella 107, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

"Ho ordinato anche immediato sgombero da parte dei nuclei familiari occupanti il fabbricato, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

La mia ordinanza tiene conto della relazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con la quale si rilevava “pericoloso quadro fessurativo interessante le strutture del fabbricato compreso schiacciamento di pilastro.

Ovviamente adesso seguiranno le dovute perizie che dovranno individuare le opere necessarie e finalizzate alla messa in sicurezza dell’edificio”.