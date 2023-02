Bomba a Napoli esplode in pieno centro Non si esclude la pista anarchica: non ci sono feriti

Una Bomba carta è stata fatta esplodere, intorno alle 15 a Via monte Oliveto davanti alla sede centrale delle Poste. Nessuna persona è rimasta ferita, confermano i carabinieri che sono sul posto.

L'ordigno è stato fatto esplodere in una via molto frequentata e in un luogo non distante dal comando dei carabinieri. Al momento non c'è stata comunque nessuna rivendicazione, nonostante non si escluda la pista anarchica.