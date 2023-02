Una vita in carrozzina, muore a 17 anni. Don Patriciello: "Ho il cuore a lutto" Il cordoglio del prete per la morte del giovanissimo di Crispano

Muore a 17 anni, lutto per la morte di Luigi il ragazzo portatore di diversa abilità morto a Crispano. Da piccolissimo costretto a vivere in carrozzina, tra le continue battaglie della mamma Anna per conquistare diritti di inclusione, Luigi era particolarmente amato in paese.

Tanti hanno voluto ricordare il ragazzo, padre Maurizio Patriciello, ieri sera, gli ha dedicato un post sui social: «Stasera ho il cuore a lutto. E con me migliaia di amiche e amici. Luigi è morto. Aveva solo 17 anni. I suoi giorni erano un inno alla vita. Nonostante la sofferenza. Al papà, alla mamma, alla sorellina, un abbraccio grande quanto il sole. Riposa in pace, figlio carissimo. Adesso, finalmente, puoi correre per i giardini del cielo senza la tua cara carrozzina».

Anche il sindaco Michele Emiliano ha ricordato il giovane coraggioso, sempre pronto a sorridere nonostante le difficoltà vissute ogni giorno. Quando la terribile notizia si è diffusa, sono state centinaia le testimonianze di affetto per Luigi.