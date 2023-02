Morire a 28 anni dopo la promessa di matrimonio, la straziante tragedia di Tina Dolore e incredulità ad Afragola: la giovane ha avvertito un mal di testa, poi la morte in ospedale

Tre giorni fa la promessa di matrimonio, oggi l'addio. Una storia straziante arriva da Afragola dove è morta a 28 anni Tina Cantore. Stava vivendo un momento felice della sua vita: appena tre giorni fa aveva festeggiato la promessa di matrimonio insieme al suo Antonio.

Proprio dopo la cerimonia, la giovane ha accusato un forte mal di testa, da qui il ricovero all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è stata sottoposta ad un intervento di urgenza.

In questi giorni sono cresciute sui social le preghiere e attestazioni di vicinanza alla famiglia, per la giovane che avrebbe dovuto sposarsi in estate. Ma le sue condizioni si sono aggravate e dopo due giorni di coma è deceduta.