Sicurezza sul lavoro: controlli e denunce dopo la frana di Casamicciola Nei guai il titolare di una società

I carabinieri della stazione di Casamicciola Terme insieme ai militari del Nil hanno denunciato per inosservanza di norme sul lavoro un uomo.

La società, della quale l’uomo risulta amministratore unico, era stata incaricata della rimozione e trasporto di fanghi e detriti dovuti alla frana dello scorso 26 novembre. I militari hanno accertato che alcuni dipendenti non avessero effettuato la prevista formazione ne tantomeno la visita medica obbligatoria. Notificate inoltre due violazioni penali per un totale di 11.302 euro.