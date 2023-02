Trovati in possesso di un coltello e un tirapugni: denunciati Intevento della polizia a Mergellina

Gli agenti del commissariato Posillipo, hanno controllato in via Mergellina all’angolo con largo Sermoneta due persone a bordo di uno scooter trovandole in possesso di un coltello a serramanico e di un tirapugni.

I due, napoletani di 18 e 17 anni, sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere, inoltre, al 18enne è stata contestata una violazione del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita. Infine, la moto è stata sottoposta a fermo amministrativo, mentre il minore è stato affidato ai genitori.