Borrelli: "Ogni giorno si rischia il morto lungo le strade di Napoli" "C'è bisogno della certezza della pena per chi infrange in modo ignobile le leggi"

"Ennesima persona investita stamattina sulle strisce a via Giordano Bruno. Una ragazza è giunta in ospedale con trauma cranico. Chiediamo da anni un intervento con dossi" questo è l'ennesimo allarme lanciato dai cittadini del quartiere."

A parlare è il deputato di Alleanza Verdi- Sinistra Francesco Emilio Borrelli

"La persona è stata trasportata all'ospedale. Sul posto ila polizia municipale per effettuare i rilievi. Parlando con un commerciante mi ha detto che era sulle strisce. Qualche giorno fa una mamma con passeggino stava per essere investita altezza giornalaio" continua un abitante della zona.

"Anche Via Giordano Bruno sta diventando ingestibile, ogni giorno si rischia il morto lungo le strade di Napoli. Chi guida in modo spericolato e pericoloso non è un "pirata della strada" ma un vero e proprio delinquente.

Non se ne può più. In attesa dell'inasprimento delle norme bisogna aumentare i dossi e i dissuasori e c'è bisogno della certezza della pena per chi infrange in modo ignobile le leggi mettendo a repentaglio la propria e altrui incolumità e vita".