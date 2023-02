Napoli violenta: Donna accerchiata e accoltellata da minori per uno smartphone Una serata di terrore per una 30enne di Chiaiano: si cercano gli autori del grave gesto

Una serata di terrore a Materdei per una donna. La 30enne stava facendo ritorno a casa a piedi, quando improvvisamente è stata accerchiata e accoltellata da una banda di ragazzini che le hanno sottratto con violenza il suo smartphone.

Si sono vissuti momenti di paura e forte concitazione

Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri dopo la richiesta di soccorso, insieme ai sanitari del 118. Nel frattempo i ragazzini si sono dileguati alla vista dei militari.

La corsa in ospedale

La ragazza è stata trasportata al pronto soccorso del Cto dove i medici hanno riscontrato una ferita da taglio ad una gamba. E' fuori pericolo.

Si cercano gli autori

Indagini sono in corso per identificare gli autori del grave gesto. Utilissime per gli inquirenti le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona in cui è avvenuta la rapina.