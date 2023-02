Venerdì 17 con lo sciopero della Circumvesuviana: che incubo, le fasce garantite Si prospetta una giornata infernale per l'astensione dei lavoratori dell'Eav

Venerdì 17 febbraio con lo sciopero della Circumvesuviana e le prove dei nuovi treni della metropolitana partenopea fanno della giornata una di quella da cerchiare col bollino rosso per tutte le conseguenze a carico di chi dovrà recarsi a Napoli (e rientrare) per studio e per lavoro o per qualunque altra necessità. Lo sciopero che era stato annunciato è stato confermato dalle Organizzazioni Sindacali con le seguenti motivazioni:

• USB sciopero di 24 ore per ferro e gomma per: miglioramento delle condizioni lavorative, organizzative e retributive del personale;

• CONF.A.I.L. – F.A.I.S.A. sciopero di 4 ore solo per la divisione automobilistica (dalle 09:00 alle 13:00) per: gestione e pianificazione turni.

Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero.

Per visualizzare l'avviso completo, dove sono riportate le ultime partenze garantite prima dello sciopero e le prime partenze garantite dopo lo sciopero per ogni linea, consultare il link: https://www.eavsrl.it/web/content/scioperi