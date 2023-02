Qualiano: cocaina nel calzino, 52enne arrestato dai carabinieri Fermato durante un posto di controllo in Via Santa Maria A Cubito

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Giuseppe Accardi, 52enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Fermato durante un posto di controllo in Via Santa Maria A Cubito, Accardi è stato perquisito. Il suo comportamento ha immediatamente destato sospetti, troppo agitato per un banale controllo alla circolazione. Il motivo è stato chiarito poco dopo. Nel calzino che teneva in caldo il piede destro, il 52enne nascondeva 10 grammi di cocaina. A casa, invece, un panetto di hashish da 85 grammi. Quanto basta per decine e decine di dosi. Con la droga anche un bilancino di precisione. Accardi è finito in manette ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.