Incendia l'auto dello zio per 10 euro: carabinieri arrestano 35enne E' in carcere a Poggioreale

E’ finito in manette un 35enne e dovrà rispondere di tentata estorsione e incendio. Ha preteso soldi dallo zio. Non ha indicato a cosa servissero, solo la somma necessaria. Appena 10 euro.



Probabilmente non era la prima volta e la risposta è stata un secco “no”. Il 35enne non ha protestato ma ha imbracciato una latta di plastica e ha cosparso l’auto dello zio di benzina.



Spendendo probabilmente più dei 10 euro poco prima pretesi. Ha sfregato la testa di un fiammifero e ha innescato un incendio. Altri parenti hanno visto tutto e sono intervenuti per spegnere le fiamme, prima che lambissero tutta la carrozzeria e gli interni.



Poi sono arrivati i carabinieri della stazione di Sant’Anastasia e hanno arrestato l'uomo. E’ ora in carcere, nel penitenziario di Poggioreale, in attesa di giudizio.