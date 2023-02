San Gennaro Vesuviano: uomo picchiato e rapinato per uno smartphone Carabinieri arrestano un 21enne e un 17enne

A San Giuseppe Vesuviano e Terzigno i carabinieri della stazione di Palma Campania hanno eseguito due misure cautelari, una agli arresti domiciliari e una di collocamento in comunità emesse rispettivamente dal Tribunale di Nola e dal Tribunale per i minorenni di Napoli nei confronti di un 21enne di San Giuseppe Vesuviano e di un 17enne di Terzigno.

I due sono gravemente indiziati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate.



Le indagini effettuate dai carabinieri della stazione di Palma Campania sotto il coordinamento delle due Procure hanno permesso raccogliere diversi indizi nei confronti dei 2 odierni indagati in relazione ad una rapina avvenuta a San Gennaro Vesuviano la notte dello scorso 12 gennaio nei confronti di un 46enne cittadino bengalese. I due avrebbero aggredito violentemente la vittima provocandogli delle lesioni alla teste ed alle gambe, per poi impossessarsi del suo telefono cellulare.



L’attività investigativa ha permesso di recuperare la refurtiva che è stata restituita al legittimo proprietario. Gli arrestati sono stati trasferiti rispettivamente nell’abitazione di residenza e in una comunità per minori a disposizione delle Autorità giudiziarie.