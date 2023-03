Notte di tensione a Pizzofalcone: furibonda lite in strada Urla, spintoni, minacce e si sfiora la rissa

E’ stata una notte ad alta tensione a Pizzofalcone a Napoli dove i residenti sono stati svegliati dalle urla e dagli strepiti di alcune persone che hanno dato vita ad una furibonda lite in strada che ha svegliato l'intero quartiere. L’animata discussione solo per questioni di attimi, prima che intervenissero le pattuglie della Polizia, non si è tramuta in una rissa o peggio.

E’ stato un cittadino a raccontare della vicenda, avvenuta in via Egiziaca a Pizzofalcone nei pressi del palazzo noto per essere stato occupato per anni da esponenti di clan di camorra recentemente sgomberati, al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Il segnalante ha spiegato che dopo essersi accorto della furibonda lite, dove sarebbero volate diverse minacce, ha richiesto l’intervento della Polizia che è giunta sul posto a sirene spiegate facendo volatilizzare i litiganti.

“Abbiamo chiesto alle forze dell’ordine di indagare sull’accaduto e di prendere provvedimenti.”- ha dichiarato Borrelli- “In zone ad elevato tasso di criminalità e con una forte presenza camorristica, che quindi influenza i comportamenti sociali, occorre un maggiore presenza delle Istituzioni e più agenti per le strade per tutelare la gente perbene stanca di certe violenze e soprusi.”