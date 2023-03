Coltelli in vendita in un negozio di animali, scatta il sequestro Il titolare dell'attività è stato denunciato dalla polizia locale

Controlli in alcuni esercizi commerciali di Napoli, la polizia locale ha sequestrato armi da taglio in vendita. In particolare, gli agenti del Nucleo tutela ambientale hanno effettuato delle verifiche presso una rivendita di animali, nell'area di Piazza Garibaldi.

All'interno gli agenti hanno constatato come fossero in vendita anche numerosi coltelli. Alcuni di questi, così come ricostruito dai vigili, rientravano nella categoria di "armi proprie", dunque pericolose per le persone.

Complessivamente, sono statiu sequestrati coltelli del tipo Butterfly, a farfalla, Push Dagger e a spinta. Il titolare del negozio è stato denunciato.