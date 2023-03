Napoli, abusivi nel mirino: sequestrati dai vigili oltre 800 fasci di mimose All'indomani della Festa della donna, continuano i controlli in città

Vendita abusiva di fiori, all'indomani della Festa della donna la polizia locale di Napoli prosegue i controlli. Gli agenti hanno sequestrato oltre 800 fasci di mimose ad ambulanti senza autorizzazioni.

Gli esercenti abusivi avevano allestito bancarelle abusive per mettere in vendita la propria merce. A Scampia, in particolare, i caschi bianchi hanno apposto i sigilli a due granti punti vendita con tanto di ombrelloni, tavoli e vasi dislocati sul marciapiedi. Tutto il materiale sequestrato è stato inviato ad Asia per lo smaltimento.