Francesco Pio ucciso per caso agli chalet, 20enne di Barra portato in Questura Svolta nelle indagini sull'omicidio del 18enne di Pianura

Svolta nelle indagini sull'omicidio del giovane Francesco Pio Maimone, assassinato domenica notte a Mergellina. Un giovane, 20 anni di Barra, è sotto interrogatorio in Questura. L'inchiesta è condotta dal pool guidato dall'aggiunto Sergio Amato, al lavoro il pm Claudio Onorati della Direzione Distrettuale Antimafia coordinata dal procuratore Rosa Volpe.

La Squadra Mobile ha individuato il presunto responsabile della sparatoria esaminando le registrazioni delle videocamere di sorveglianza. Una misura cautelare è imminente, potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Confermata la pista: Francesco è stato ucciso per caso

Confermata la pista principale: Francesco Pio è stato ucciso per caso, non c'era stato alcun litigio con l'assassino e i suoi amici. Dagli elementi raccolti dalla Squadra Mobile è emerso che a causare la sparatoria sarebbe stato un banale incidente tra giovani che si trovavano nei pressi dello chalet: un piede calpestato involontariamente. La vittima non aveva preso parte alla rissa scoppiata poco prima tra l'assassino e un altro gruppo di ragazzi.

Uno dei ragazzi ha estratto una pistola e fatto fuoco. Tre colpi sono stati esplosi, uno dei quali ha raggiunto il 18enne al torace, uccidendolo in pochi minuti. L'assassino avrebbe poi fatto finta di scappare, in seguito è tornato sul luogo del delitto, cercando di mimetizzarsi tra la folla di soccorritori, fingendo addirittura di prestare soccorso al ragazzo che aveva ucciso. Purtroppo Francesco è spurato dopo pochi minuti.

Il Comune di Napoli sarà presente ai funerali

Il sindaco di Napoli gaetano manfredi e l'assessore alle politiche giovanili Chiara Marciani questa mattina hanno fatto sapere che ci saranno ai funerali del giovane Francsco Pio Maimone. Il 18 enne di Pianura lavorara come cameriere in un locale di sera e di giorno faceva anche altri lavoretti per mettere da parte dei soldi: il suo sogno era aprire una pizzeria tutta sua con il programma "resto al sud" ch finanzia i giovani volenterosi di intraprendere un'attività impenditoriale nel Mezzogiorno.