Giovanni muore a scuola a otto anni, il dolore del ministro Valditara La tragedia che ha colpito il comune di Sant'Antonio Abate

In attesa di conoscere la verità sulla morte del piccolo Giovanni, di Sant'Antonio Abate, morto improvvisamente a scuola, resta un grande vuoto nella comunità. Tutti si interrogano sul dolore che ha colpito la famiglia del piccolo di 8 anni. Un pensiero commosso arriva da parte del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara:"Prima come padre e poi come ministro il mio pensiero commosso va al piccolo Giovanni che ci ha lasciato. Un forte abbraccio ai suoi genitori", così scrive su Twitter.

"Il dolore di una famiglia che piange la morte improvvisa del proprio bimbo è inimmaginabile e umanamente insopportabile. Restiamo tutti in silenzio. Ma non ci chiudiamo in noi stessi". Queste le parole di monsignor Francesco Alfano, arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia, "Siamo accanto a mamma e papà, ai familiari, agli amici, ai piccoli compagni di classe e di gioco, all'intera città. La salma del piccolo Giovanni, per il momento, resta a disposizione della magistratura in attesa di capire se sara' necessaria l'autopsia.