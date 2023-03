Furto in un centro di assistenza fiscale: scoperto e arrestato Napoli, San Carlo Arena: sorpreso di notte a rubare.

Stanotte gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, sono intervenuti in un centro di assistenza fiscale di via Abate Minichini a Napoli per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato la serranda forzata e un uomo all’interno intento a forzare i cassetti di una scrivania; pertanto lo hanno bloccato trovandolo in possesso di un

orologio e 115 euro che aveva appena asportato.

Un 36enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per furto aggravato, mentre l’orologio e il denaro sono stati restituiti al titolare dell’attività commerciale.