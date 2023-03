Scacco al gioco d'azzardo: sequestri, multe e denunce a Napoli e provincia L'attività di contrasto congiunta di Guardia di finanza e Agenzia delle dogane

Dal 15 al 19 marzo i finanzieri del comando provinciale di Napoli, in collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, hanno messo in campo un piano straordinario di contrasto al gioco illegale e irregolare tra la città capoluogo e la provincia.

Al setaccio 48 esercizi commerciali e centri raccolta scommesse. Tante le violazioni riscontrate: dalle attività abusive alla mancata esposizione delle tabelle dei giochi proibiti, oltre alla presenza di apparecchi non omologati, non autorizzati o connessi a reti telematiche non ufficiali.

Al termine delle operazioni, Finanza e Dogane hanno sequestrato 31 apparecchi e denunciato 7 persone. Altri 66 sono stati segnalati, con sanzioni amministrative complessive per 237mila euro.