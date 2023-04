Dopo lite per strada chiama il padre e aggredisce 23enne con mazza da baseball La vendetta dopo un alterco per questioni di viabilità. Arrestate tre persone

Una lite per la viabilità scatena la 'vendetta' della vittima. Ne segue una rissa e i Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano, in provincia di NAPOLI, arrestano tre persone. Il motivo scatenante, una precedenza non rispettata. L'intervento dei militari parte in via degli Innamorati. Tre persone si affrontano, due contro uno. La rissa è violenta ma i carabinieri riescono ad immobilizzare e arrestare tutti. Si tratta di un 23enne di Giugliano e padre e figlio di Villaricca, di 52 e 18 anni. Tutti incensurati. La discussione nasce in strada. Il 23enne insulta il 18enne e lo aggredisce. Con una mazza gli spacca il parabrezza e lo colpisce anche al braccio. Poi torna a casa. La vittima chiama il padre e con lui riesce a trovare l'abitazione del 23enne. Lì scoppia la rissa. Per padre e figlio rispettivamente 5 e 10 giorni di prognosi, il 23enne è stato medicato sul posto dal 118. Nell'auto del 23enne i militari hanno trovato una mazza da baseball, un coltello con lama seghettata e un tubo di rame ripiegato. Sottoposti ai domiciliari, sono in attesa di raccontare al giudice la loro versione dei fatti. (