Pietra contro l'ambulanza: spaccato il finestrino Il mezzo era in sosta: in corso le indagini per individuare i responsabili

Una pietra contro un'ambulanza è stata lanciata nella tarda serata di ieri a Portici, in provincia di NAPOLI. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, è avvenuto in in piazza San Ciro: due sconosciuti in scooter avrebbero tirato la pietra contro l'ambulanza in sosta danneggiando il finestrino posteriore lato passeggero. Indagini in corso per chiarire dinamica e individuare i responsabili.