Tragedia sulla Statale: poliziotto cade dalla moto e muore Aveva 37 anni

Un poliziotto di 37 anni, originario di Marano in servizio presso un commissariato del capoluogo partenopeo ha perso la vita in un incidente verificato sulla Statale 7 bis Nola- Villa Literno, nel tratto che ricade in provincia di Caserta. L'uomo viaggiava a bordo di una moto quando, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo prima del tragico impatto con il selciato.Sul posto sono giunti il personale medico del 118 e i carabinieri della stazione di Villa Literno che indagano su dinamica e causa dello schianto fatale. Disposta l'autopsia sulla salma trasferita nell'ospedale di Giugliano.