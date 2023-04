Addio Fabio: poliziotto eroe, la sua vita spezzata da un tragico destino Vittima di un incidente con la moto, il ricordo dei colleghi del reparto celere

Dolore e incredulità per la tragica fine dell'agente di polizia Fabio D'Alessio. Aveva 37 anni. Sui social lo ricorda il reparto celere con una foto e un messaggio “Addio al poliziotto eroe Fabio D'Alessio, il giovane di Marano morto in un incidente stradale, lo scorso febbraio salvò una donna dal suicidio a Pianura”.

La ricostruzione del tragico incidente

Il tragico incidente è avvenuto nel territorio di Villa Literno in provincia di Caserta. Stando ad una prima ricostruzione l'agente, in servizio a Napoli, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi nella tarda serata di mercoledì. Ancora da chiarire le cause.

Nell’incidente, comunque, non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, ma per il 37enne non c'è stato nulla da fare. La salma del poliziotto è stata trasferita all’ospedale di Giugliano in Campania dove nelle prossime ore verrà eseguito l’esame autoptico per far luce sulle cause del decesso.

È il secondo incidente stradale mortale nel casertano in una settimana dopo quello sulla Statale fra Santa Maria Capua Vetere, Marcianise e Teverola che portò alla morte del 22enne di Frignano Mario Montella.