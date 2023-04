Blocca e rapina con violenza automobilista alla guida: fermato un uomo Un arresto a Barra da parte della polizia

Gli agenti del commissariato Poggioreale, sono intervenuti in via Nuova Poggioreale per una segnalazione di una rapina.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una persona la quale ha raccontato loro che, mentre era a bordo della proprio auto, le si era avvicinato un uomo che, dopo averla fatta scendere con violenza dal veicolo, si era messo alla guida allontanandosi velocemente.

Gli operatori del commissariato San Giovanni-Barra e i finanzieri del comando provinciale di Napoli, durante un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Barra, hanno notato in via Serino un uomo che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo ma è stato bloccato e trovato in possesso di una carta d’identità, una patente di guida, una postepay, due bancomat e un mazzo di chiavi di un’autovettura parcheggiata poco distante, inoltre, hanno accertato che sia i documenti che l’autoveicolo erano intestati alla persona rapinata la sera precedente.

Infine, quest’ultima si è recata presso gli uffici di polizia e, dopo aver visionato un album fotografico ritraente le effigi di alcuni soggetti, ha ravvisato una corrispondenza con le fattezze dell’uomo.

Un 25enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria in quanto gravemente indiziato di rapina aggravata.