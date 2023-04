Napoli, intercettata auto rubata in centro: ladro arrestato Il rapido intervento della polizia

Gli agenti dell’uficio prevenzione generale, sono intervenuti per una segnalazione di un furto di un veicolo in via Francesco Petrarca.

I poliziotti hanno intercettato in via Nuova Marina l’autovettura segnalata con un uomo a bordo e, giunti in via Colonnello Carlo Lahalle, lo hanno bloccato, inoltre, hanno rinvenuto nell’auto una chiave esagonale a “T” ed hanno accertato che la portiera ed il nottolino di accensione presentavano segni di effrazione. Un 19enne di Gaeta con precedenti a carico, è stato arrestato per furto aggravato.