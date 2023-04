Vasche di contenimento delle acque trasformate in una discarica a cielo aperto Accade a Napoli, nel quartiere Pianura

Dovrebbero essere delle vasche di contenimento delle acque reflue, invece sono diventate con il tempo una discarica a cielo aperto quelle che si trovano a Pianura ai piedi della collina dei Camaldoli.

La situazione è stata documentata dal deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli durante un sopralluogo.

“Ci sono rifiuti di ogni genere, dalla plastica alle targhe di automobili, dai sacchetti al materiale di risulta. Quello che succede in queste vasche, che dovrebbero raccogliere i fanghi e le acque durante le piogge, ha dell’incredibile.

Quest’area è stata trasformata in una bomba ecologica e bisogna intervenire al più presto con una bonifica. “-dichiara Borrelli - “Non è la prima volta che accade e quindi è necessario installare delle video-trappole in modo da scoraggiare ed incastrare gli sversatori di rifiuti abusivi per i quali dovrebbero essere previste pene molto più severe rispetto a quelle attuali altrimenti non si riuscirà mai a debellare questo fenomeno.”.