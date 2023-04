Pianura, uccisa dopo una lite di vicinato la madre del tiktoker dei panini Rosa Gigante, 73 anni, trovata morta in via Vicinale sant'Aniello

E' la mamma di Donato De Caprio, tiktoker dei panini, il giovane salumiere napoletano molto attivo sui social, dove è diventato famoso con il suo slogan "con mollica o senza", la donna uccisa in via Vicinale Sant'Aniello nel quartiere Pianura a Napoli. Si chiamava Rosa Gigante, è incensurata e avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 26 agosto.

Sul posto sono ancora in corso gli accertamenti della polizia: in attesa della versione ufficiale si susseguono le voci che riconducono il decesso a una causa violenta. La 73enne abitava in un appartamento al primo piano all'interno di un complesso di case su due piani. Tra le ipotesi prese in considerazione - e in attesa delle risultanze ufficiali degli investigatori - non si esclude pertanto quella dell'omicidio al termine di una lite.

All'arrivo dei sanitari del 118 ci sarebbero stati momenti concitati coi familiari della donna. La situazione in zona resta molto tesa, sul posto sono arrivate diverse persone, molti vicini di casa e gente della zona. Una donna sarebbe stata fermata, la sua posizione sarebbe al vaglio degli inquirenti.