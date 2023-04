Arenaccia, tenta di rapinare una donna e danneggia le auto in sosta: arrestato Nei guai un 17enne tunisino subito fermato dalla polizia

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in via Felice Cavallotti, per una segnalazione di una persona che aveva tentato di rapinare una persona ed aveva danneggiato alcune auto in sosta.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, mentre passeggiava, un uomo le si era posto davanti impedendole di continuare a camminare e bloccandole con forza le braccia per impossessarsi del cellulare ma, grazie all’intervento di alcune persone, non era riuscito nell’intento allontanandosi velocemente; la stessa ha aggiunto che l’uomo, durante la fuga in direzione di via Frà Gregorio Carafa, aveva danneggiato con calci e pugni alcune auto in sosta.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite e con il supporto di una volante del commissariato San Carlo Arena e di personale della polizia municipale, hanno rintracciato l’uomo in via Foria dove lo hanno bloccato identificandolo, un 17enne tunisino con precedenti e arrestato per tentata rapina, lesioni personali e danneggiamento.