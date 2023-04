Vigilessa aggredita da una donna a Napoli: ecco cosa è successo La denuncia del sindaco di Casalnuovo Massimo Pelliccia

"Una Vigilessa in servizio é stata aggredita da un’automobilista con la vettura in divieto di sosta. Al richiamo dell’agente per intralcio alla circolazione, proprio mentre i bimbi uscivano dalle classi, la “signora” é uscita dal veicolo ed ha aggredito la vigilessa.

Per il nostro agente tre giorni di prognosi, mentre per la “signora” una denuncia a piede libero con informativa alla procura. Non faremo sconti, chiederemo punizioni esemplari!" è la denuncia del sindaco di Casalnuovo Massimo Pelliccia.

"Ogni giorno appare sempre più chiaro che una parte della popolazione del napoletano è pronta a usare violenza o anche a uccidere per i motivi più futili e per affermare il loro "diritto" all'illegalità e all'inciviltà. Una deriva che appare inarrestabile oramai" dichiara il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli e il rappresentante territoriale di Europa Verde Rosario Visone.