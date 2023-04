Donna rapinata in centro dopo essere stata scaraventata a terra: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 19enne ucraino

Una donna si è presentata presso gli uffici della questura per denunciare una rapina avvenuta in pieno centro.

I fatti: mentre si trovava in via Settembrini all’angolo con via Loffredi, le si era avvicinato un uomo il quale l’aveva afferrata per un braccio facendola rovinare al suolo per poi asportarle la borsa ed il portafogli, infine, lo stesso si era dato alla fuga in direzione di via Loffredi.

L'indagine

Le immediate indagini degli agenti della squadra mobile hanno permesso di appurare che il presunto rapinatore, aveva effettuato alcune transazioni con la carta di credito della donna presso alcuni esercizi commerciali e, grazie alle descrizioni fornite dai titolari delle attività e dalla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza cittadina e di alcuni esercizi commerciali, gli agenti hanno rintracciato l’uomo presso i giardinetti di piazza Cavour. Quest’ultimo, alla vista dei poliziotti, ha tentato di eludere il controllo ma è stato bloccato e trovato in possesso di diversi arnesi atti allo scasso.

Inoltre, la vittima si è recata nuovamente presso gli uffici di polizia e, dopo aver visionato un album fotografico ritraente le effigi di alcuni soggetti, ha ravvisato una corrispondenza con le fattezze del presunto autore della rapina.

L'arrestato

Un 19enne ucraino senza fissa dimora e con precedenti di polizia è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria in quanto gravemente indiziato di rapina.