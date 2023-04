Droga e spaccio, territorio ai raggi x a Pozzuoli: due arresti I carabinieeri setacciato le strade di tutta l’area flegrea

Continuano i controlli dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli che questa notte hanno setacciato le strade di tutta l’area flegrea.

I militari della sezione operativa hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio una 48enne e una 26enne, entrambe del luogo e già note alle forze dell’ordine.

I militari hanno fermato la 26enne nel rione Toiano mentre era a bordo della sua auto. Perquisita, è stata trovata in possesso di 605 euro suddivisi in piccolo taglio. La somma di denaro non giustificata ha permesso ai carabinieri di perquisire l’abitazione dove era presente la 48enne.

I militari stanno entrando in casa quando la donna tenta di disfarsi di droga e denaro, ma è troppo tardi. Rinvenuti e sequestrati 7 pezzi di hashish, 34 dosi di cocaina ed altro denaro pari a 1.470 euro. Le donne sono nel carcere di Pozzuoli in attesa di giudizio.