Mergellina: ai raggi X la zona degli "chalet" Controlli, violazioni e sequestri

Controlli a Mergellina.

Negli ultimi tre giorni gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Locale hanno effettuato controlli nella zona degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta dove hanno identificato 418 persone, di cui 64 con precedenti di polizia, controllato 207 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestato 23 violazioni del codice della strada per mancanza della revisione periodica, mancata esibizione dei documenti di circolazione e per violazione della segnaletica stradale; infine, è stata ritirata una carta di circolazione.