Qualiano, droga nel calzino e una serra in cantina: arrestato Nella rete dei carabinieeeeri finisce un incensurato

Una vera e propria serra, probabilmente da utilizzare per la marijuana, quella che si sono trovati davanti i carabinieri della stazione di Qualiano che durante un’operazione anti droga hanno arrestato un 19enne incensurato del posto.

Ma andiamo con ordine. Siamo a Qualiano a via Ripuaria quando carabinieri della locale stazione insieme ai militari del nucleo cinofili di Sarno decidono di perquisire l’abitazione del 19enne. La perquisizione, grazie al fiuto delle unità cinofile, è ben indirizzata e dopo alcuni minuti la prima scoperta. In un calzino, nascosto sopra la finestra del bagno, 42 grammi di hashish già suddivisa in 25 dosi.

Le operazioni continuano e la perquisizione si sposta nel locale cantina. Lì i carabinieri trovano un’area di circa 35 metri quadrati già pronta per essere verosimilmente utilizzata per la coltivazione di marijuana. Nel locale rinvenute lampade alogene, un rivestimento in carta argentata e la predisposizione per gli aeratori.

Indagini in corso da parte dei carabinieri con l’arrestato che è in attesa di giudizio.