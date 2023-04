Napoli, Arenaccia: arrestato un uomo per evasione Si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto alla detenzione domiciliari

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, hanno controllato un uomo in via Baffi, accertando che lo stesso, identificato per un 35enne di Giugliano in Campania, si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto alla detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio, reati in materia di armi e lesioni personali aggravate; pertanto è stato arrestato per evasione.

Controlli al Pallonetto

Stamattina i Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e personale della polizia municipale nucleo veicoli abbandonati hanno effettuato controlli nelle vie Pallonetto Santa Lucia, Monte di Dio, Supportico D’Astuti, Generale Parisi, Egiziaca a Pizzofalcone, Nuova Pizzofalcone, vico Solitaria e in largo Nunziatella.

Nel corso dell’attività sono stati rimossi 39 veicoli, di cui 36 poiché trovati in stato di abbandono e privi di copertura assicurativa e 3 per divieto di sosta.

Alto impatto al Vomero

Gli agenti del commissariato Vomero, con il supporto degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Vomero.

Nel corso dell’attività sono state identificate 132 persone, di cui 27 con precedenti di polizia, controllati 45 veicoli e 6 esercizi commerciali; infine, gli operatori hanno contestato una violazione del codice della strada per mancata revisione periodica.