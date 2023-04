Non è bastata l'assurda morte di Pisa: nuova aggressione a sanitari in Campania Infermiere picchiato da una donna al Cardarelli

Non è bastata a scuotere le coscienze, l'assurda morte di Barbara Capovani, la psichiatra 55enne aggredita ferocememente a Pisa fuori dall'ospedale Santa Chiara da un ex paziente psichiatrico e poi deceduta per le gravissime lesioni riportate.

Ancora un grave gesto in Campania, dove le aggressioni al personale sanitario sono all'ordine del giorno.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della centrale operativa, sono intervenuti all’ospedale Cardarelli per un’aggressione ai danni di un infermiere.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che, poco prima, una donna pretendeva di entrare in reparto fuori l’orario previsto per le visite e di fronte al rifiuto aveva colpito con un calcio la vittima. La donna, una 39enne di Acerra, è stata denunciata per lesioni personali.