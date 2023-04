Napoli, Piazza Carlo III: sorpreso con la droga. Arrestato. Il 28 enne era in possesso di 7 grammi di coca e 160 euro

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in piazza Carlo III un uomo a bordo di uno scooter trovandolo in possesso di 16 involucri contenenti circa 7 grammi di cocaina e 160 euro.

A.E., 28enne napoletano, già sottoposto alle misure dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e dell’avviso orale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio.