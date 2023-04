Domani a Napoli nave Medici Senza Frontiere con 75 migranti salvati Persone recuperate alla deriva nel Mediterraneo: in maggioranza minorenni

La nave Geo Barents arriverà a Napoli nella giornata di domani, in un orario ancora imprecisata. La nave è attualmente al largo della Sicilia dopo l'operazione di salvataggio condotta dal team di Medici senza frontiere che ha recuperato da una barca alla deriva che era al largo del Mediterraneo vicino alla Libia e e portato a bordo 75 persone. Gli immigrati salvati includono 40 minorenni e 13 donne di cui ora si prende cura il personale di Medici Senza Frontiere. L'Italia ha assegnato il porto di Napoli per lo sbarco e la città sta preparando l'accoglienza anche con l'allestimento al porto di un punto dell'Asl Napoli1 che effettuerà i primi controlli medici e i tamponi covid a chi sbarca. Ci sarà sul molo un Presidio medico avanzato con personale sanitario e attrezzature e almeno una ambulanza con medico, infermiere e autista) e un'altra ambulanza con infermiere e autista, in più verranno allertati l'Ospedale del Mare e il Santobono, per minori, in caso di necessità di ricovero. La Geo Barents è la seconda nave di immigrati salvati dal mare che attracca a Napoli dopo la Sea Eyes4 che attraccò il 6 febbraio e sbarcò 106 migranti. Per loro ci fu il trasferimento nel residence dell'Ospedale del Mare (