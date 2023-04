Napoli, Scampia: sequestrate pistola e droga Blitz della polizia in uno stabile di un’area dismessa

Gli agenti del commissariato Scampia hanno effettuato un controllo presso uno stabile di un’area dismessa in via Monte Rosa dove hanno rinvenuto, in una stanza, una busta contenente una pistola modello revolver cal. 38 priva di matricola, 10 cartucce dello stesso calibro, 5 stecche di hashish del peso di circa 478 grammi, 18 involucri contenenti altri 32 grammi della stessa sostanza e 40 dosi di cocaina del peso di circa 10 grammi.