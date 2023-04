Quartieri Spagnoli blindati: controlli straordinari di polizia e finanza Lotta all'illegalità e contraffazione in vista dei festeeggiamenti del Napoli

Gli agenti del commissariato Montecalvario e i finanzieri del Comando provinciale della guardia di finanza hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ai Quartieri Spagnoli ed in particolare in via Emanuele De Deo.

Nel corso dell’attività, sono stati controllati 8 esercizi commerciali di cui 3 sanzionati amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Ancora, gli operatori hanno denunciato una persona poiché sorpresa a vendere materiale contraffatto riportante stemmi e loghi della società sportiva calcio Napoli e sequestrato 91 capi costituiti da magliette e sciarpe.