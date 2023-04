Emissione di fatture e altri documenti falsi: arrestato un 50enne Reati commessi a Faenza tra il 2009 ed il 2011

Gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno rintracciato e arrestato un 50enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione, emesso ieri dalla procura della repubblica presso il Tribunale di Ravenna ufficio esecuzioni penali, poichè condannato alla pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione per i reati di falso ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, commessi a Faenza tra il 2009 ed il 2011.