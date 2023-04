Napoli. Porta Nolana, sorpreso con la droga: denunciato Nei guai un 23enne napoletano

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via San Cosmo Fuori Porta Nolana, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha gettato qualcosa a terra per poi allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un involucro contenente circa 2,4 grammi e 85 euro; inoltre, hanno recuperato una stecca della stessa sostanza del peso di circa 0,6 grammi che l’uomo aveva lanciato poco prima. Un 23enne napoletano è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A Chiaia, evade dai domiciliari: arrestato

Gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un uomo in viale Dohrn accertando che lo stesso, identificato un 49enne napoletano, si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto alla detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio; pertanto è stato arrestato per evasione.