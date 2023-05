Minaccia la ex suocera con un coltello, lei urla e arrivano i poliziotti Arrestato un41 enne a Borgo Sant'Antonio Abate

Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Sant’Antonio Abate per una segnalazione di un uomo armato di coltello all’esterno dell’abitazione di una donna con l’intento di entrarvi.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno udito delle urla provenire dallo stabile e si sono recati al piano dell’appartamento interessato dove hanno visto un uomo in forte stato di agitazione che, brandendo un coltello, ha intimato minacciosamente alla donna di aprire la porta.

Gli operatori lo hanno disarmato del coltello, avente la lama lunga circa 12 cm, e lo hanno bloccato identificandolo per l’ex marito della figlia della donna che si trovava nell’appartamento; inoltre, hanno accertato che lo stesso era dapprima andato verso l’appartamento di fronte dove abita la sua ex moglie ma, non riuscendo ad accedervi, si era poi recato presso l’abitazione della ex suocera.

L’uomo, un 41enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per atti persecutori nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.