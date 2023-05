Ripulito il monumento ad Armando Diaz dopo la segnalazione di Europa Verde "Scritta cancellata ma servirà prevenzione per difendere i nostri monumenti e punire i vandali"



Dopo la segnalazione del deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e dei consiglieri municipali di Europa Verde della Municipalità I, Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci, è stato finalmente ripulito il monumento ad Armando Diaz, nell’omonima rotonda sul lungomare di Napoli, sul cui basamento capeggiava già la scritta “KekkoGenny” frutto di un raid vandalico.

“Ringraziamo per il celere intervento che ha riportato il monumento allo stato originario dopo il deturpamento. ”-dichiarano Borrelli, Caselli e Pascucc i- “Non è certo la prima volta che interveniamo per atti vandalici a questo monumento, così come per altri, e siamo consapevoli del fatto che, purtroppo, accadrà ancora se non si farà prevenzione proteggendo il nostro patrimonio e punendo duramente vandali ed incivili.”